我國雖設置自用住宅優惠，但每年5月、11月申報的房屋稅、地價稅，還有不動產交易涉及的土增稅、房地合一稅等，自用住宅條件皆不同，民眾要看仔細。

自用住宅地價稅條件包含都市土地面積未超過3公畝、非都市土地面積未超過7公畝部分，另個人、配偶或直系親屬設有戶籍且未出租或營業，即可適用自用住宅地價稅率千分之2。

而房屋稅自用住宅條件為本人、配偶或直系親屬實際居住使用外，還要有個人、配偶及「未成年子女」持有且限定全國合計三戶內才能適用自住房屋稅率1.2％。

土增稅多為買賣或贈與移轉對土地漲價數額課稅，其自用住宅優惠分為「一生一次」、「一生一屋」等，皆適用優惠稅率10％。

一生一次包含四大要件，包括住宅用地僅限都市土地面積未超過3公畝或非都市土地面積未超過7公畝部分、出售前一年未供營業或出租、地上建物須為土地所有權人或配偶或直系親屬持有並設籍、自用住宅建築完成未逾一年者的房屋評定現值須達標土地公告現值10％。

一生一屋條件較嚴謹，包含住宅用地僅限都市土地面積未超過1.5公畝或非都市土地面積未超過3.5公畝部分、持有該地六年以上、土地所有權人與配偶及未成年子女名下無其他房屋且設籍滿六年、出售前五年內無營業使用或出租。

在房地合一稅方面，自用住宅優惠為重購退稅（小屋換大屋全額退稅、大屋換小屋按比例退稅）、自住減免（所得額400萬元內免稅，超出部分適用優惠稅率10％）。

重購退稅條件為個人、配偶、未成年子女在新舊屋皆設有戶籍並居住，新舊屋購入與賣出時程在兩年內，且舊屋出售前一年未營業或出租，另新屋購入五年內不能作其他用途或再移轉。

自住減免條件同樣為個人、配偶或未成年子女設有戶籍，惟出售前六年需實際自住且無出租、營業。