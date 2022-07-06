大陸男子團體TANGRAM前成員「陸定昊」曾參加兩檔選秀綜藝節目，活潑陽光形象被稱為「小太陽」。近日他在直播中宣傳自己舉辦的收費生日會，卻指責粉絲不為他花錢，甚至口出惡言嗆粉絲「你給自己丟臉」，隨後直播突然中斷，疑似是官方介入中斷，事後他發文表示因為沒電了才暫停直播。

陸定昊日前直播中提到：「我跟你說你498（人民幣）來我生日會，你又能看到我本人，又能聽我唱歌，我又能給你演戲，我又能給你在這發瘋，多全能的一個藝人呀，還在這裡挑三揀四」，隨後有網友建議他：「不用急功近利也會注意言詞，也會職業素養」。

該言論讓陸定昊超反感，他咬牙切齒地回應：「你這個名字在給你自己丟臉，你在給你自己丟臉，你憑什麼管我啊？不好意思，你管好你自己吧，別管我」，導致其他人圍剿該網友的言論，陸定昊見狀繼續說：「這麼多人噴我就放心了，你帶著一個羊的頭像在污辱羊。」

這段直播被放到網上後，許多網友留言「娛樂圈 真的好容易心理失衡 ……」、「有點擔心他精神狀態」、「直接開始要錢了……」、「果然娛樂圈不火才是最可怕的」、「這麼糊還在拽什麼啊498我看你，我怕是瘋了」、「他是不是之前被雪藏之後精神出問題了」而陸定昊本人事後回應：「現在我沒有團隊，只有自己，這個價格只是為了場地和硬成本，沒有想要掐爛錢。」