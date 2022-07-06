媽媽下車小孩誤觸鎖車門 警聯繫鎖匠助脫困

新北市歐姓婦人今（6）日上午開車帶小孩至樹林區中華路取刻好的印章，到店家門口未熄火即下車，車上2歲男童卻誤觸中控鎖將車門上鎖，歐婦返回驚見車門無法開啟，急向警消求助，員警到場後立即聯繫鎖匠，協助男童平安脫困。由於歐婦為無心之過，警方並未依《道路交通管理處罰條例》開罰。

警方表示，歐婦上午11時許開車至印章店前，將車輛停妥未將鑰匙取下，即步入店家拿印章，車內2歲男童誤觸中控鎖將車輛上鎖，歐婦見狀立即報警尋求協助。

員警到場時見歐婦心急如焚守在車旁，在確認男童無立即危險後，遂聯繫鎖匠並安撫婦人情緒，隨時從車窗查看男童情況，經鎖匠到場將車輛解鎖，男童安然無恙脫困，歐婦緊抱小孩，連聲向員警道謝。

警方表示，依道交條例第31條第4項規定「汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人新臺幣三千元罰鍰，並施以四小時道路交通安全講習。」提醒家長切勿將幼童單獨留置車內，避免意外發生。