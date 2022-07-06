最近血庫缺血，難道是「舉牌人」惹的禍？1名網友在路上發現某捐血車旁的婦人高舉招牌「捐血做愛心」，但其中「心」字變符號，乍看之下就是「捐血做愛」讓人羞炸；其他網友笑說「這年頭，捐血也是要代價的」、「捐血+捐精，好人做到底」、「難怪最近缺血那麼嚴重，原來是舉牌人的問題」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，1名中年婦人在路邊為捐血中心高舉招牌，希望能有更多民眾響應捐血，而婦人的招牌寫著「捐血做愛心」，其中「心」字已「愛心符號」代替，因此招牌的中文字就變成「捐血做愛」，令其他網友看傻眼。

1名網友在路上發現某捐血車旁的婦人高舉招牌「捐血做愛心」，但其中「心」字變成符號，乍看之下就是「捐血做愛」讓人羞炸。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO目擊此有趣招牌內容笑說「現在來台大醫院捐血還可以脫處，歡迎大家踴躍參與」；其他網友則留言說「嗶嗶嗶，這裡不能攬客」、「請用寫的（愛心的部分」、「這年頭，捐血也是要代價的」、「捐血+捐精，好人做到底」、「阿姨，我還是繼續努力好了」、「一樣是阿姨，別的地方還會包紅包給你」、「不知道是先挽袖子，還是先脫褲子」、「阿姨，我可以只捐血，不做愛嗎」、「心應該用紅色塗滿，視覺就ok了」、「難怪最近缺血那麼嚴重，原來是舉牌人的問題」。