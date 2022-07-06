高雄18年老字號「海寶國際大飯店」，去年9月因疫情衝擊暫停營業，隨著疫情趨緩，海寶宣告7月15日正式回歸，並霸氣推出8月底前，新人或工商團體預訂宴席，享有「預定10桌送1桌」超狂優惠。

「海寶國際大飯店」是高雄市政府的BOT案，也最具指標性的專業宴會餐廳，單一宴會場地最高可容納110桌、二樓層高的挑高宴會場地、520吋的超大型視覺嚮宴液晶螢幕、頂級歐式水晶吊燈及大理石柱、全新裝潢宴客包廂、專業KTV視廳設備、最新時尚鏡面設計IG打卡熱點走廊。

海寶總經理葉日富指出，海寶歷經18年，雖遇疫情影響於去年9月暫停營業，但基於相信高雄，仍看好高雄未來經濟發展，雖現仍處於疫情當下，仍決定配合政府政策，將於7月15日重新出發，並以全新樣態，再次為全高雄市民服務。

葉日富表示，有感於過去2年，在大環境受到疫情的衝擊之下，許多新婚佳偶被迫只能進行戶口登記，除無法宴客之外，亦無法與親朋好友分享自身喜悅，乃至成為新人們一輩子可能的遺憾，因此特別推出「圓夢專宴」，讓所有已登記、或將登記的新婚夫婦或新人們，能有機會與自身親友分享喜悅。

業者指出，即日起至今年8月底止，凡任何新人或工商團體至本公司預訂宴席，可即刻啟動圓夢計劃，享受「訂10送1」！不論您的宴會是在今年、明年、還是後年，不限宴會日期，同時亦不限宴會金額，一律只要預訂10桌就送1桌，對很多新人來說，等於是幫他們賺到了基本蜜月旅行的費用，可謂業界首創。

此外，為迎接即將到來之88父親節，支持政府政策，並鼓勵高雄市民打滿3劑疫苗，今年10月底前，凡至海寶國際大飯店享受包廂桌菜，只要出示3隻疫苗注射記錄之黃卡，除贈送果汁暢飲之外，所有消費一律88折。