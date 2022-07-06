戰火爆發，麥當勞退出俄羅斯市場以示制裁。先前原餐廳改名「Vkusno & tochka（美味就是這樣）」盛大開幕，首日民眾大排長龍，嘗鮮後好評居多。然開張沒多久，卻爆出用料過期、肉量減少，甚至還有人貼出漢堡裡有昆蟲腳、麵皮嚴重發霉的照片。

綜合《新聞周刊》、《每日郵報》等外媒報導，俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，西方國家和許多跨國企業施以制裁，其中落地經營30年的麥當勞5月16日宣布退出俄羅斯市場；退出前夕，大批民眾在俄羅斯850家麥當勞餐廳前大排長龍，可見麥當勞在當地的影響力。

民眾吃到一半發現漢堡麵皮發霉。（圖／翻攝推特）

漢堡麵皮發霉，面積不小。（圖／翻攝Telegram）

麥當勞關閉後，由其在俄羅斯的事業夥伴Alexander Govor接手，另以新品牌和商標重新註冊經營，基本販賣食物仍以漢堡、薯條為主，不過像是大麥克、冰炫風等一些名字與麥當勞有關的產品，則不得不刪除。

只是改頭換面幾周後，這家俄羅斯連鎖速食店近日接到不少顧客投訴，質疑業者沒有做好食物品質管控。俄羅斯知名反對派人物蘇布查克（Ksenia Sobchak）在Telegram貼出漢堡發霉的照片，指一天至少3名顧客吃到發霉的漢堡，呼籲業者做好管控。

不僅是發霉的漢堡，社群平台上也有不少人反應，吃到過期的起司、甚至在漢堡的內餡中看到昆蟲腳，覺得非常噁心，更不用說肉量減少和起司忘了加都是家常便飯。

Customers of Vkusno i Tochka – the chain which replaced McDonald’s in Russia after the corporation pulled out of the country – have been served stomach-churning food which includes mouldy burgers and insect-infested cheese 🤢🍔



Let's take a look 👇https://t.co/FtybjA8Z5U — Metro (@MetroUK) July 6, 2022

針對此事，「美味就是這樣」的發言人回應《新聞周刊》，「我們已經聯繫製造商以進一步了解情況，發現品質不佳的產品已經整批消除」，並重申產品品質和安全為公司首要任務，在儲存和備料的過程中，會落實所有必要程序。