韓國女星黃寶羅是許多韓劇御用女配角，在《金秘書為何那樣》和《觸及真心》都有亮眼表現，很有觀眾緣，影視作品幾乎不間斷；她除了在工作上如魚得水，感情生活也很穩定，和同樣是演員的男友車賢宇從2013年交往至今，讓黃寶羅不久前在記者會上笑說想嫁了，果然，今（6）日她在IG報喜「11月和那位結婚」。

黃寶羅今日在IG發文公開好消息，用「那位」稱呼愛情長跑9年左右的男友車賢宇，表示兩人已經攜手度過很長的日子，在這期間獲得粉絲們熱情的支持，決定接下來要幸福地一起生活，「今年11月我將和陪著我一起很久時間的那位夥伴結婚囉」。

在公開今年將完成終身大事的喜訊外，黃寶羅也附上一張她和車賢宇的超簡單版本人物畫像，相當俏皮可愛，很有她的風格；而黃寶羅男友車賢宇（本名金英勳）除了是演員，爸爸是資深演員金容建，親哥哥更是影帝河正宇（本名金聖勳），所以他和黃寶羅大方認愛後，近10年時間都備受外界關注，如今修成正果，也讓雙方粉絲都樂見其成。

有趣的是，黃寶羅5月左右才在宣傳節目的記者會上，像是開玩笑地說，「節目收視率超過1%，就在這裡發表結婚宣言」，說自己真的想嫁了；沒想到不到2個月，黃寶羅真的如願以償，當一個快樂的準新娘。