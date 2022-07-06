經濟部上月宣布調漲電價後，外界呼籲要調整電價公式的聲音不斷。經濟部長王美花6日表示，目前電價公式就是一個機制，由審議委員會一起來討論，從成本情形、國際趨勢、國內需要等面向，強調審議制度未來可以邀集專家來討論有沒有需要調整，「但不是現在、馬上來調整」。

王美花6日下午出席「日本臺灣交流協會臺北事務所首席副代表星野光明經濟專業獎章」典禮，接受媒體聯訪時被問到電價議題。她說，電價公式主要是一個機制，油電價審議委員會中來討論，因為電價會影響到各行各業，所以在公式的部分會設定一個條件，若像這次遇到國際原料成本大幅變動，較過往成長3至4倍，也就是較極端的情況時、電價再來彈性處理。

由於電價審議委員會主要是每年3月、9月來召開，面對國際原料波動頻繁的時代，是否要縮短召開會議的區間來因應暴漲暴跌？王美花解釋，「這部分目前審議如果要改，我們不是沒有想過」，但要怎麼要平衡電價帶來的成本上所影響的財務壓力、以及穩定民生物價，這都要一起考慮。

中油、台電這兩個國營事業積極在財務穩健與民生考量中取得平衡，王美花也坦言，如果即時反映物價，「恐怕會是一個非常陡升到情況」，未來也會邀請專家學者討論有沒有需要調指電價公式、調整審議制度，但不是現在馬上來調整。