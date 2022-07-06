包偉銘（左）日前歡慶生日，太太劉依純送上美味生日蛋糕。（翰森娛樂提供）

包偉銘日前歡慶58歲生日，太太劉依純用心準備慶生驚喜，還重回當年結婚飯店，重溫新婚的悸動。夫妻倆時常大方曬恩愛，不過他透露，與太太日常相處仍會有小摩擦，並自認在開車時最常會起爭執，主因是他們對於方向感認知不同。

他說：「我開車，她坐在副駕，出於關心會指揮我左邊、右邊、前面、後面，我的心情就會有無名火。」當下還會自我懷疑，「她是不是不信任我的駕駛技術」，隨後就開始起口角爭執，當他們意見不合時，仍保持理性溝通。

他分享雙方秒和好的小撇步，「不管發生任何的爭執、無論誰對誰錯，我們任何一方都會主動說要不要喝咖啡，幫你泡一杯，對方就會馬上回答說好，謝謝」，彼此的問題馬上解決，也不用刻意去向對方認錯、道歉，他笑說，「這就是我們夫妻的生活小點滴」。

包偉銘日前收到許多生日祝福，幽默形容，這次生日有「三高」，分別是去50層高樓層用餐、擁高視野美景及大啖高（檔）食材，更打趣表示，出門則有「三空」，首先腦袋空空，跟著老婆走就對了，再來就是口袋空空，完全不用帶錢，就連信用卡也不用，最後是肚子空空，很感謝太太劉依純安排4天3夜生日之旅，全程都住5星級以上的酒店跟品嚐美味佳餚，享受一趟偽出國之旅。