年底九合一選戰登場，除了縣市首長競爭激烈，議員選戰也備受關注，台北市松山信義區打得如火如荼，根據最新的數據指出，現在台北市網路聲量最高的議員就是國民黨議員徐巧芯，聲量飆高近24萬；排名第二的國民黨議員王鴻薇因揭露新竹市長林智堅論文抄襲風波，預期網路聲量將會有大幅度的攀升，緊追其後。

根據TPOC台灣議題研究中心《QuickseeK快析輿情資料庫》統計數字，徐巧芯因為日前爆出「違規停車」事件，導致許多政治人物群起圍攻，加上徐巧芯本身長期經營臉書粉絲專頁，按讚人數超過13萬人，雙重加持下，讓徐巧芯成為全北市網路聲量最高的議員。

至於第二名的王鴻薇也有在臉書經營粉專，甚至比徐巧芯還要早，按讚人數也多了2萬人，但因為日前沒有爆炸性的議題而落後徐巧芯，不過現在她揭露林智堅的論文抄襲風波，加上林智堅已經提告，可以預期王鴻薇的網路聲量將會有大幅度的攀升，緊追在徐巧芯後面。