晶圓代工二哥聯電今（6日）股價暴跌4.5%，收在37.15元續創波段新低。聯電公布6月營收達248.26億元，月增1.6%、年增43.2%，連續 9個月創新高，儘管獲利報喜，但網友並不埋單，直呼「股價已經在反應Q3開始到明年的衰退了 現在開出來的營收沒用了」；而本土法人也補槍降評聯電，目標價只給30元刷新市場最低價，恐讓不少小股民崩潰。

聯電6月營收248.26 億元，月增 1.6%，年增 43.2%，連續 9個月創新高；第二季營收720.55 億元，季增 13.61%，年增 41.53%；上半年累計營收 1354.78億元，年增 38.24%。

晶圓二哥6月營收亮眼，掀起PTT股板熱烈討論，多數網友並不看好，「GG高雄廠 成熟製程擴廠...聯電未來空間更壓縮」、「沒用，現在不是看營收，空頭會全殺，開高就是空，開低更要空。」、「今日聯詠明日聯電」、「去年已反應。現在反應明年了...下去...」、「明年eps可能腰斬了QQ」、「景氣循環股 等下一個十年看看吧」、「聯電股價從去年九月初見高點 至少提早反應了三季」。

但還是有網友抱不平，「明明還可以被人嫌成這樣」、「其實真的猛」、「聯電是年底才會摔得嚴重啊！」、「二哥一直被看不起~」、「然後今天破底..真的蠻無言的」、「99二哥，殺到都沒汁了還殺」。

除了網友一面倒看衰，就連本土法人也跳出來補槍。凱基投顧表示，因終端消費需求疲弱，預估下行循環將從下半年延續至2023年，考量市場需求進一步萎縮，將台灣晶圓代工產業2022～2024年獲利年複合成長率由15％下修到13％，並降評聯電至「賣出」，推測合理股價是市場最低的30元。