活到老學到老！原PO媽媽過著退休生活，日前去學習繪圖軟體課程，學以致用的媽媽，竟然要幫家中貓咪畫一張圖，並打算要發行NFT，此舉行為也讓原PO大嘆有些慚愧；許多網友大讚原PO媽媽「是個不會被時代淘汰的老媽」，但也有網友開玩笑是後悔的開始「有想過之後可能會有連續的長輩圖轟炸嗎」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示媽媽已經退休，大多時間都是四處旅遊，但因為疫情的影響，這兩年就去報名插花、烘培、繪圖軟體的課程，這次上了繪圖軟體的課程後，媽媽竟然要用繪圖軟體幫自家貓咪畫一張圖，並打算發行NFT，並在某日晚上看到媽媽認真練習的樣子，覺得有些感動，媽媽活到老學到老的精神，也讓她有些慚愧。

正妹媽媽退休後學習繪圖軟體，竟然要幫家中貓咪發行NFT，網友也開玩笑提到「會被長輩圖轟炸」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「媽媽也太認真了吧」、「畫得很像欸 媽媽好厲害」、「羨慕你媽媽願意找事情做」、「這超強的誒！可以畫到這程度」、「真心覺得妳媽很猛」、「是個不會被時代淘汰的老媽」、「你媽竟然知道NFT」、「老了真的要找東西來學，不然人生會很無趣」。

另外也有網友認為長輩會用繪圖軟體後，卻讓自己後悔了，「上次教我媽用手機教了半天才會，然後就是開始無止境的長輩圖，這大概是我最後悔的一件事」、「我阿公也一樣，看瑯琊榜後我幫他弄了一個平板，結果也是洗我長輩圖」、「你有想過之後可能會有連續的長輩圖轟炸嗎」。