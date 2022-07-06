立陶宛今年與美國建交百年，立陶宛國會7日將在維爾紐斯舉行紀念論壇，我駐美代表蕭美琴以及外交部政務次長曾厚仁也將受邀到立陶宛參加紀念活動。

蕭美琴昨天在臉書發文表示，國內訪團不斷，從教育、科技、國會、到經貿，可謂疫情以來最熱鬧的一個月。她並在文末透露：「現在稍微喘口氣轉場中，受邀到立陶宛見證美立建交百年慶活動，繼續跟台灣在國際領域堅定的友人一起努力。」

外交部表示，立陶宛與美國自1922年建交迄今屆滿百年，立國國會7月7日將以「自由」為主題舉辦紀念論壇，邀請包含我國在內等眾多理念相近國家共襄盛舉，外交部除對立美兩國建交百年紀念表達祝賀之意，並對立國國會盛情邀請申致誠摯謝忱。

外交部指出，台、美、立三國作為理念相近夥伴，彼此相互扶持共同捍衛民主自由的普世價值。立陶宛去年與我國建立更緊密實質夥伴關係，遭到中國的外交、經濟脅迫，包括美國在內國際民主夥伴即團結一致，同聲譴責威權霸凌並共同聲援台立友誼。

外交部強調，立陶宛國會藉立美建交百年之機，邀請國際間熱愛自由民主國家舉辦紀念活動，展現國際民主夥伴對和平、自由、民主的堅持，以及不畏威權脅迫的韌性，我國身為捍衛自由民主，位於對抗威權前沿的同盟夥伴，自當積極參與，分享我國經驗並傳達我國與國際理念相近夥伴團結一致的決心，相關參與情形，外交部將適時對外說明。