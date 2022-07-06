塔利塔·杜瓦萊時常在個人YouTube頻道紀錄衝突、訓練過程，影片吸引上萬人次觀看。

俄烏開戰讓巴西超模塔利塔·杜瓦萊 (Thalita do Valle)褪去華麗衣著，改披戰袍協助烏克蘭參戰，遺憾的是，上周傳出她在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）遇襲身亡。時常在個人頻道記錄戰地日常，包括她曾遠赴伊拉克與ISIS作戰，還投身人道主義工作，人美心也美的她如今頻道湧入大批粉絲悼念。

綜合《每日郵報》、《7news》、《MEAWW》等外媒報導，39歲的杜瓦萊 (Thalita do Valle)是巴西知名模特兒兼演員，好學的她還同時研讀法律學程。一個月前毅然決然投入戰爭，遠赴烏克蘭擔任救援人員和狙擊手，負責指揮掩護行動。不料上周傳出命喪沙場，當時人在烏東大城哈爾科夫與俄軍對峙，該地長期飽受砲火轟炸，杜瓦萊與同袍躲在地堡不幸遭一枚砲彈命中，據悉只有一名戰士倖存。

憑著火辣身材、精緻五官累積不少粉絲，除此之外，杜瓦萊的高人氣還因擁有一顆正向、善良的心。過去曾投入伊拉克武裝部隊對抗恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)，時常在個人YouTube頻道紀錄衝突、訓練過程，影片吸引上萬人次觀看；此外，她也熱衷人道、動物救援行動，友人形容她是拯救生命的「女豪傑」。