今嘉義分署行政執行官向嘉義地方法院聲請管收2人獲准，聲稱沒錢的夫妻倆已被管收至鹿草看守所。（法務部行政執行署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在嘉義市經營科技資訊有限公司的黃男、賴女夫妻，積欠營業稅、營利事業所得稅等2069萬餘元未繳，進而被法務部行政執行署嘉義分署查出兩人多年來慣性逃稅，把公司鉅額資金領出或匯入個人帳戶，債留公司而不願繳清欠款，今嘉義分署行政執行官向嘉義地方法院聲請管收2人獲准，聲稱沒錢的夫妻倆已被管收至鹿草看守所。

嘉義分署指出，黃男、賴女夫妻前後開設3家公司及1通訊行，法務部調查局在調查黃男上游廠商負責人異常資金流向時發現，黃男夫妻名下銀行帳戶在2013年至2016年間有鉅額資金進出，疑有逃漏稅之嫌，後來查得兩人公司在2013、2014年部分銷貨未依規定開立統一發票，短漏報銷售額4500萬元、5000萬元，國稅局對兩人公司補徵2年營業稅、營利事業所得稅及罰鍰。

嘉義分署調查，黃男夫妻2013年至2015年間短報公司進項金額購買手機，再以漏開發票方式將手機賣給下游廠商，並把公司所得及應得資金匯入2人銀行帳戶，甚至讓公司在2015年9月解散，卻在前3個月向黃男開設的通訊行購買1416萬元貨物，將黃男公司資金以假交易方式移轉到已解散之通訊行。

另根據黃男公司金融帳戶交易顯示，黃男公司帳戶自2014年1月起至2016年10月間，陸續有多筆大額資金遭提領，其中賴女提領金額就高達3946萬6056元，且賴女玉山嘉義帳戶內，2014和2015年有6749萬0274元自黃男公司帳戶匯入，黃男玉山銀行帳戶同年也有555萬7914元自公司帳戶匯入。

執行官進一步發現，黃男公司2014年資產負債表所載，2014年底公司仍有現金及存款29萬397元，存貨商品1459萬9316元，但隔年9月卻全數歸零，認定兩人有處分公司存貨事實，隱匿、處分公司財產情事明確，是慣常逃稅。

考量黃、賴夫婦2人資產、收入係來自於名下公司，但公司明明欠下2069萬鉅額稅款未繳，卻已無任何財產可執行，執行官認為，夫妻倆債留公司，隱匿、處分公司財產方式增加自身財富，並以成立新公司承接原公司顧客、銷售額，造成公司形式上無資力情形，以阻撓強制執行，行為已符合行政執行法第17條第6項第1款規定「顯有履行義務之可能，故不履行」之管收要件。