我國大學的升學考試多年來數度改變內容，一名網友近日在家中發現1995年參加聯考的准考證，沒想到竟釣出一票有共鳴的網友，直呼當時還要考「三民主義」根本沒必要。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「一試定終身的年代，原來它一直跟著我輾轉遷徙數十載，顛沛流離」，仔細一看，原來是1995年大學聯考的准考證，身為第一類組的原PO除了要考國文、英文、歷史、數學、地理等科目外，還要專門準備國父孫中山的「三民主義」，最後她也順利考上中興法商。

當時聯考還需要考三民主義，不少人對此抱有怨言。（翻攝自爆廢公社）

對此，許多網友紛紛回應「很懷念以前的制度，即使84年我才小學」、「洩漏了年齡！」、「厲害了…93學年度的我經歷的是多元入學的大學學測時代，但准考證啥的，等看完放榜後，我就全部放把火燒成灰了」、「還留有大學准考證，好威」、「66年次上下……記得那時期社會組錄取率約30%，自然組約50%」、「沒有一試啦⋯⋯喜歡的話多考幾次也行」。

另外還有不少人對三民主義有不同意見，「三民主義就是最拉基的科目」、「那個還有考三民主義的年代」、「三民主義申論題是夢魘，又臭又長」、「公民比三民主義簡單多了，三民主義有申論題跟簡答題，背的東西比公民還多…」，而三民主義內容究竟是什麼呢？有網友解答，「孫文講過的話，一字不漏的背誦」。