美國國防部「國防安全合作局」（DSCA）副局長表示，有意將人員部署至烏克蘭境內，以進一步追蹤西方軍援武器的去向；美國媒體「Politico」指出，雖然國會支持繼續軍援烏克蘭，但也擔憂缺乏相關監控機制，可能讓這些武器流入其他國家，或違背美國給予的使用限制，導致戰爭進一步升級。

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，DSCA副局長羅尤（Jed Royal）承認，目前該機構依靠派駐歐洲的人員，藉由紙本收據追蹤提供給烏克蘭的武器裝備，在整體軍援的監控上「略顯有限」；希望隨著時間推移，能夠於烏克蘭獲得更多「實際存在」，以追蹤這些美製武器的下落。

在和平時期，DSCA會派人前往當地，實際查核高價值武器系統的序號，但此方法不適用於目前處於戰爭狀態的烏克蘭。羅尤表示，該機構不打算向烏克蘭派出整個行動分隊，但希望能在當地建立進一步合作機制，類似DSCA已於多個國家開設的安全合作辦公室。

不過羅尤也強調，他不會假設此類措施將於未來何時實施、屆時俄烏戰爭進展至何種階段等；DSCA也不會擅自決定相關人員派遣作業，許可將由更高階的美國政府官員下達。

「Politico」指出，雖然美國國會支持繼續軍援烏克蘭，但包括共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）、民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）等人已提出對缺乏相關武器監控能力的擔憂。缺乏監控可能導致這些武器流入黑市，最後被用來對付美國及其盟友；或未遵守與美方訂立的使用協議，如以高機動砲兵火箭系統（HIMARS）直接攻擊俄羅斯本土等，導致戰爭面臨進一步升級的風險。