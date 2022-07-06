梵蒂岡教廷指出，與中國簽署的主教任命臨時性協議，推進順利，希望10月能續簽協議。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應，中梵就主教任命簽署臨時性協議以來，在雙方共同努力下得到順利實施。雙方將按照共同商定的議程持續推進相關工作。