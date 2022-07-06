陸外交部：中梵主教任命臨時性協議推進順利 19:442022/07/06 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部發言人趙立堅。（資料照／陸外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梵蒂岡教廷指出，與中國簽署的主教任命臨時性協議，推進順利，希望10月能續簽協議。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應，中梵就主教任命簽署臨時性協議以來，在雙方共同努力下得到順利實施。雙方將按照共同商定的議程持續推進相關工作。 美國勞工部長透露 美西港口勞資談判進展順利 桃園警摸黑查賭場 機智一招順利逮27名賭客 伊朗核子協議談判告終 美國：未取得進展 #主教任命 #臨時性 #協議 #順利 #中梵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸駐韓大使會見韓新任國會議長：中韓關係開局總體順利 15:482022/07/06 兩岸 中緬外長會談 王毅：真誠希望緬甸政治社會穩定 11:202022/07/04 兩岸 TikTok向美保證 用戶個資不給中國 04:102022/07/04 全球財經 《半導體》Q3優於Q2 強茂順利填息 11:282022/07/05 財經 路透：教宗盼與中國續簽《梵中主教任命臨時協議》 09:452022/07/06 兩岸 建大深圳廠第一期開發案 啟動 04:102022/07/02 財經要聞 數位發展新紀元 72家公司視訊輔助股東會圓滿召開 18:272022/06/30 財經 勞資談不攏 美西碼頭運作如常 04:102022/07/05 全球財經 建大與佳兆業 簽署「建泰城市更新項目合作協議書之部分解除協議」 13:062022/07/01 財經 《橡膠股》建大深圳廠一期開發定案 和居置業擔重任 12:482022/07/01 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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