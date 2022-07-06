高雄市鳳山區驚爆超商隨機性侵案件，引起社會關注。國民黨高市鳳山區議員李雅靜痛批，高雄市長陳其邁只會大內宣，但漂亮的數字不能掩蓋事實，沒有良好的治安環境，宜居城市將成為恐懼城市，「別讓署長的娘家蒙羞」。

「我想請問陳其邁市長，高雄，怎麼了？」李雅靜表示，高雄今日更傳出一件駭人聽聞的驚悚隨機性侵案件，深夜時刻落單女子，竟然在超商遭強行脫褲性侵。

李雅靜提到，前陣子北部發生缺蛋危機，而高雄不但不缺雞蛋，更不缺子彈，街頭槍戰、汽車掉出子彈，甚至掉出已擊發的彈殼，長槍、短槍通通都有，這些不是電影場景，而是活生生的出現在高雄街頭。

李雅靜怒斥，高市府一再大內宣，招商成績多亮麗，昨天更宣稱上半年促參620億，勇奪全國之冠，多麼亮麗的數字。但漂亮的數字不能掩蓋事實，沒有良好的治安環境，宜居城市將成為恐懼城市，讓人恐懼不敢進來的城市，錢潮、商機也將為之卻步。

李雅靜認為，高雄市連續孕育兩位警政署長，但基層員警面臨的困境，始終無法解決，另像是員警缺額、老舊裝備汰換這些老問題，依然無解。

她沉痛呼籲陳其邁，治安攸關每位市民的生命財產安全，是重中之重的頭等大事，而且高雄更是警政署長的娘家，千萬別讓署長的娘家蒙羞。