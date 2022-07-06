由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。6日上午的開幕式中，霹靂系列中的主要布袋戲角色一一現身。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。圖為6日上午的開幕式中，與會貴賓合影留念。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。6日開幕式中，前副總統吳敦義（圖右）出席與會，並與霹靂國際多媒體董事長黃強華接受訪問。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。展區二樓陳列了霹靂戲偶，圖為出席6日開幕式的前立法院長王金平現場操弄戲偶。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，7月6日起於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。展區二樓設置了錄音互動體驗裝置，民眾可現場唸出霹靂經典收幕口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」並錄音轉為來電答鈴。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，7月6日起於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。展區一樓陳列了黃文擇工作大事記、原稿，以及親友、戲迷們生活點滴的照片。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，7月6日起於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。展區一樓陳列了黃文擇工作大事記、原稿，以及親友、戲迷們生活點滴的照片。（粘耿豪攝）

由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。6日上午的開幕式中，現場播放了黃文擇生前錄製的工作及訪談片段。（粘耿豪攝）

有「八音才子」封號，擅長為布袋戲配音的黃文擇，6月12日不幸離世，享壽66歲。為感念他為布袋戲付出的一生，由霹靂國際多媒體策劃的「《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展」，7月6日起於國家電影及視聽文化中心免費開放參觀。

6日上午的開幕式中，包括前副總統吳敦義、前立法院長王金平、藝人伍佰、荒山亮等嘉賓皆到場與會。

黃文擇的胞兄、霹靂國際多媒體董事長黃文章（黃強華）致詞時表示，即使霹靂培養新一代配音人才，但黃文擇在單口配音上的才華，絕對不會有人超越。 展區規劃上，一樓展覽以黃文擇生平大事記為脈絡，陳列其一生在布袋戲領域的貢獻，與親友、戲迷們生活點滴的照片，呈現出黃文擇戲中武林，戲外人生的不同樣貌。二樓則輪播放黃文擇重要訪談影片；並設置錄音互動體驗裝置，民眾可現場唸出霹靂經典收幕口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」並錄音轉為來電答鈴。

霹靂多媒體表示，本次展覽以黃文擇歷年來的表演藝術帶出展覽軸線，如配音口白、經典劇集、口碑電影《聖石傳說》及《素還真》等，來緬懷其對於藝術界的貢獻，竭誠觀迎各界好友與戲迷們前往參觀。