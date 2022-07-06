新竹市長林智堅近日被踢爆論文有抄襲疑慮，在他將投入的桃園市長選戰引爆震撼彈；林目前以「不回應口水抹黑」擋駕外界詢問，並試圖「以訟止謗」提告揭弊的台北市議員王鴻薇。媒體人朱凱翔今(6日)以自身被高端生技提告舉例，「過了N個月」才開第一次偵查庭，高端股價早已「上沖下洗」撈了好幾波，要想如藍營所願，速審速決「法院認證」林智堅抄襲，恐有難度。

朱凱翔今上中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目，主持人盧秀芳問：「他（林智堅）為什麼敢告王鴻薇？」前駐紐西蘭大使介文汲說：「因為告不犯法啊！而且他可能還是用新竹市長的公帑去告別人，律師費他不用出，敗訴以後他一點事也沒有，這就是我們法律的問題啊！」這時朱凱翔舉手表示：「我覺得我完全可以補充這一題。」

（影片來源取自《中天新聞》若有移除請見諒）

朱凱翔表示，去年7月有深喉嚨看不下去，把高端的相關研究報告提供給他，顯示高端疫苗對變種病毒中和抗體生成「根本不堪一擊」，朱當時不斷跟深喉嚨確認，甚至去找非消息來源、在公衛單位工作的醫師，「他們都不能具名，也不能暴露消息來源，於是我就寫了那一篇（爆料文）」。

就在PO文發出的隔天，朱凱翔原本預計高端會第一時間正式回應，結果沒有，「它整天噤聲」；許多記者當時有去採訪，但高端都不回應，當天傍晚發了一紙聲明，說要告朱凱翔5項罪名，包括誹謗、公然侮辱、竊取機密等，「姑且不論這兩個就矛盾的，你要誹謗一定就假的嘛，我造假才有誹謗的問題嘛；結果你又說我竊取機密，那機密一定得是真的嘛，不然怎麼會是機密呢？不管怎樣，它就是告了5大罪，還包括我操縱股價」。

此外，朱凱翔透露，高端還同時間去警告了所有的媒體，引述朱凱翔的話「連你一起告」；很多媒體出於多一事不如少一事，就不再做跟進報導了。

朱凱翔說，高端再搬出駐非醫師連加恩的神主牌，媒體瞬間失去了對高端的質疑能力，甚至有一點「寒蟬效應」，「結果我過了8、9個月，才第一次開偵查庭」，而在這9個月裡，高端疫苗硬是打在民眾身體裡、政府硬是採購了500萬劑，所有橫柴入灶的事情都幹盡了，股價上沖下洗了不知道幾波，多少人獲利出場，「9個月了，檢察官第一次傳我，偵查庭而已喔，到現在又沒有下文了」。

朱凱翔以高端告自己為例，來解析林智堅告王鴻薇案：「他（林智堅）根本不用跟你在法庭上對質，或論文要怎麼說明，沒有這回事；你以為林智堅現在告王鴻薇，王鴻薇幾個月後會出庭啊？」之後林只要在同溫層講說：「王鴻薇都亂講的，我已經告她了啦！論文？我都已經告她了！」

盧秀芳問：「那為何不告黃揚明？」朱凱翔說，媒體人黃揚明踢爆的是林智堅台大論文涉抄襲案，要政治處理，只要總統蔡英文護國安局長陳明通，陳明通就紋絲不動，「反正陳明通不會出現在選票上，不需要管你民意如何，他是國安局長」，陳明通只要跳出來說「林智堅才是被抄襲的」，「死忠仔就會信了啊！」