國安基金委員會議何時討論護盤？答案揭曉，政院及國安基金幕僚經過一整個下午的沙盤推演，決定將暫不召開臨時委員會議，而是確定會在本月11日召開的國安基金例行會議，提出是否授權國安基金護盤的議案，交由全體國安基金委員屆時議決。

一旦11日的委員會議，作成授權國安基金進場護盤的決議，則國安基金最快將在12日進場，且應會先授權為期三個月，等下一季的國安基金例行委員會議，再決定是否延長授權，或是終止。

台股目前已處於超跌狀態，5日美股大漲，雖然亞股反向而行，但在全球股市裡，台灣股市的單日跌幅可說最大；對此相關官員指出，6日塑化股下跌，主要是受到油價的影響，另外台積電將在下週開法說會，屆時最新的產能及獲利的評估，台積電一定會給外界一個說法，現在市場上許多對於產業前景疑慮的不確定性，在下週應該會釐清、更為明朗。

據了解，國安基金例會原本決定在12日召開，現在改提前一天，也就是11日，下週一就登場，政院及國安基金幕僚之所以決定本周不開臨時委員會議，主要希望能再多觀察二天市場的變化。市場人士指出，6日台股的跌勢，除了仍然是「內資多殺多」、散戶的恐慌心理及信心不足之外，有很大的原因在於國內許多被動型基金、ETF因為投資標的跌太多，已符合「自動停損」啟動機制，直接賣出，所以加重股市的賣壓。