今年選秀榜眼霍姆格倫（Chet Holmgren）在夏季聯盟初戰顯神威，他上場24分鐘就攻下23分、7籃板、4助攻、6阻攻，令人畏懼的是他身高7呎（213公分）還能夠飆進三分球與單腳後仰跳投，彷彿當年的「德國戰車」諾威茲基（Dirk Nowitzki）。雷霆球迷振奮不已，有人高喊「不需要重建了」，球隊明年就能靠霍姆格倫再度起飛。

One-legged fades, Chet Holmgren is in his bag 🎒



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霍姆格倫並非傳統的肌肉中鋒，他體重僅有195磅（88公斤），在場上顯得十分削瘦，比起被稱為「苗條死神」的杜蘭特（Kevin Durant）還輕了20公斤。此戰霍姆格倫並首節就5投4中轟進13分，包括3記外線，同時展示他即使體格不壯，也能在籃下封阻對手。終場雷霆以98比77痛宰爵士。

有球迷在推特驚呼：「快點打開轉播看看霍姆格倫的演出。」美媒ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）一連寫了3遍重複的話：「我不會在夏季聯盟評論球員」，然後再補上一句「但是霍姆格倫上半場打得太好了。」

I will not overreact to a summer league game



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:: clears June 2023 calendar :: https://t.co/TanOWMpzZv — Mayor David Holt (@davidfholt) July 6, 2022

奧克拉荷馬市長霍特（David Holt）也趕上這波熱潮，推文連寫4遍「我不會對一場夏季聯盟比賽過度反應」，最後補一句「把明年6月的行程清空」準備要看雷霆爭奪總冠軍了。今年狀元郎是魔術隊挑中的班凱羅（Paolo Banchero），他應該是頗有實力的球員，魔術大概希望霍姆格倫的精彩演出「只是一場夏季聯盟比賽而已」。