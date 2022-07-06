行政院長蘇貞昌今（6）日晚間出席「《少年吔，安啦！》4K修復數位版特映會時，針對民進黨桃園市長候選人林智堅身陷論文抄襲風暴、藍營要求他宣布退選一事受訪表示，台灣應該向上提升，不要向下沉淪，每一次選舉還沒正式展開，抹黑就已經先來，他呼籲應該讓選舉回歸政策辯論，才是健康的選舉。

蘇貞昌說他自己當年就是選舉抹黑的受害人，雖然後來抹黑他的國民黨對手被法院判刑，也登報道歉，當年自己還在對方的登報道歉旁寫下：「希望惡質的選舉文化以此為戒」，但看起來並沒有以此為戒，反批國民黨這些年來還變本加厲。

對於林智堅深陷論文抄襲風暴，蘇貞昌先是感嘆，每次選舉還沒正式開始，抹黑就已經先來，認為台灣應該要向上提升，而不是向下沉倫，接著他肯定林智堅在新竹8年的政績有是有目共睹的，應該要讓桃園市長的選舉回歸到政策辯論，就各方面提出願景，讓選民檢驗，才是健康的選舉文化。

另外有關網傳的「毀龍」的會議紀錄一事，蘇貞昌反駁，很多造謠就是用假訊息在網路上亂傳，希望大家不要受到迷惑，更不要隨之起舞，有關選舉還是往健康、向上提升的方向走，對於假訊息應予以譴責。