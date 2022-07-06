新北中和區復興路（中正路至和平街）一帶進行道路改善，在地立委江永昌今（6）日邀請中央及地方各單位至現場會勘，確認年內將會完工，大幅改善行人通行問題，屆時此案將能成為人本街區示範案例。

江永昌今天邀集內政部營建署、新北養工處、中和區公所、台電公司，以及尤敏玉、游志鴻、陳成功、連顯達、申文博等5位里長至現場會勘，並聽取民眾意見，向上反映。

江永昌說，此案為「雙和雙捷低碳人本生活街區整合示範計畫」系列計畫之一，改善範圍包括中興街、復興路的兩側人行道，施工總長約1.12公里，並由他向中央爭取，挹注2328萬補助。

江永昌說明，該計畫核心策略為優先改善捷運站四周通行要道，進行人行道翻新、電桿下地等工程，預計今年12月底完工，未來將成為其他地區的人本街區示範案例。

會勘時也發現，位於中興街175巷口設有並排的排水蓋，雨天容易致人車滑倒，對此公所承諾，會研議以埋管排水方式取代溝蓋，減低風險。

至於民眾對地下埋管材質上的疑慮，公所則表示會使用鍍鋅鋼管，並以水泥包覆阻絕日曬，耐用度得以大幅提升。

中興里里長游志鴻表示，為配合電桿下地，台電在中興街130號新設的兩座電箱被反映阻礙通行，已就此請台電及施工單位應研議遷移。

江永昌指出，接獲不少民眾和里長的陳情，希望公所妥善規劃施工時的通行替代道路，並注意路障擺放位置，公所也承諾會改善相關安全措施規劃。