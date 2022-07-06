111年全中運7月1日起復賽，史上最年輕國手、13歲忠孝國中郭冠宏首次出戰全中運，今天勇奪國男組單打冠軍；成立逾10年的永康國中跆拳道隊也奪得國女組跆拳道對打總錦標冠軍，完成三連霸。復賽第一階段賽事告一個段落，台南進帳6金2銀9銅，台南小將獎牌數累計15金、17銀、29銅共61面獎牌佳績。

郭冠宏今年1月以年僅13歲，取得桌球國手資格，打破江宏傑、林昀儒的紀綠，成為台灣史上最年輕的桌球成人國手，此次參加全中運桌球國男單打比賽，備受矚目，今天以3比1擊敗台北市誠正國中楊皓任，奪得生涯首面全中運金牌。

今年全中運原訂4月中旬舉行，因疫情攪局，4月15日緊急公告15個運動種類延期辦理，第一階段復賽從7月1日至6日舉行，第一波復辦項目包含桌球、羽球、跆拳道對打、空手道及輕艇龍舟5項，台南總計搶下6金2銀12銅，共20面獎牌，其中跆拳道即包辦3金10銅。

體育局長陳良乾表示，今日登場的桌球國男組單打賽，郭冠宏勢如破竹奪得生涯首面全中運冠軍，教練黃聖盛表示，郭冠宏在冠軍賽前半段比較緊張，雖未搶下第一局，但後半段漸入佳境，一舉奪金。同為忠孝國中國一生的陳忞昕，冠軍戰對上已入選成人國手的強敵高雄市葉伊恬，首次參加全中運也拿下銀牌。陳良乾晚間特別到台南火車站迎接選手並頒贈獎勵金及能量飲。

永康國中跆拳道團體組也順利搶下冠軍，達成3連霸目標，此外，王薇嘉參加國女組68公斤級賽事也以二連霸之姿奪冠；去年代表永康國中參加全中運奪金的黃敬芸，今年代表南寧高中參加高女組46公斤級賽事再次順利奪金。

體育局也與成功大學合作，培訓期間協助選手進行體能檢測及分析，並將科學化數字反饋給教練，作為訓練及戰術運動之參據，在疫情下，持續為選手生理狀態把關。台南市長黃偉哲第一時間恭喜選手，他說，接下來還有兩階段復賽、10項運動賽事陸續登場，他勉勵即將上場的選手挑戰自我，也為台南奪得佳績。