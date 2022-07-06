澎湃新聞6日報導，在疫苗逃逸和免疫突破方面，新冠病毒變異株正變得越來越狡猾。6月以來，Omicron亞型變異株BA.4／BA.5已在全球多個國家成為主要流行毒株。今年5月，大陸從境外輸入病例中首次檢出BA.4／BA.5。7月2日，西安出現新一輪疫情。5日，陝西省疾控中心經過全基因組測序後確定，本輪疫情毒株為BA.5亞變體。

這是大陸首次報告BA.5本土疫情，引發各方關注。截至5日，當地已累計報告29例確診病例；共有高風險區9個、中風險區10個。西安部分公共場所已實行7天臨時性管控措施。

有專家認為，今夏全球可能面臨由BA.4／BA.5引起的新一波流行。也有專家指出，雖然現有疫苗的預防感染效果不理想，但接種疫苗仍然比通過感染獲得免疫更為有效，且能幫助抵禦病毒帶來的嚴重影響。

陝西衛健委6日通報稱，5日0-24時，該省新增報告本土確診病例1例、無症狀感染者10例，均在西安。

目前，西安部分公共場所實行7天臨時性管控措施。期間，KTV、網吧等公眾娛樂休閒場所、健身房等人員聚集經營性場所；室內景點、文化館等公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業1周。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。全市各餐飲單位暫停堂食1周。中小學、幼稚園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業1周。

7月5日，陝西省長趙一德在全省疫情防控視頻調度會上強調，西安市要緊緊抓住疫情處置視窗期，堅持“快”字當頭，分秒必爭開展流調溯源，全面高效組織核酸篩查，不斷加快轉運隔離速度，確保所有風險人員應隔盡隔、不漏一人。