一群外籍人士特地前來朝盛，看到「生前作惡、死後被折磨」畫面，顯得十分驚嚇與害怕。（白人牙膏觀光工廠提供∕呂妍庭嘉義傳真）

白人牙膏觀光工廠裡的「十殿閻羅」場景自帶詭異氛圍。（白人牙膏觀光工廠提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展暴紅，嘉義縣白人牙膏觀光工廠裡的「十殿閻羅」場景也跟上這波地獄風潮，近日慕名而來的遊客驟增，今天還有一群外籍人士特地前來朝盛，看到「生前作惡、死後被折磨」畫面，顯得十分驚嚇與害怕。

在嘉義市宣信國小英語教師黃丰琪陪同下，來自美國、貝里斯等多位外國友人親睹民間流傳十殿閻羅故事場景，在白人牙膏公關經理陳佳宏陪同解說下，外國友人從第一殿參觀到第十殿，栩栩如生電動人偶搭配詭異下油鍋、割舌、石椎穿心等酷刑場景，讓外國友人驚呼連連，有的說十分恐怖，有的說相當嚇人。

在中、英文解說導覽下，外國友人也體會到十殿閻羅傳達的理念，有人說未來會經常做好事，以免死後被送到其中一殿受苦，也有人提醒自己，生前要做好事，死後才能好好投胎，還有一對來台就讀國、高中的姐弟說，如果有天堂，應該就有地獄，相信人死後會有這樣的審判。

白人牙膏總經理王榮可強調，公司不惜花費重資，搭建十殿閻羅，希望達到勸導世人行善的功能，陳佳宏也說，白人牙膏觀光工廠是國內少見觀光工廠內有古建築及十殿閻羅的景點，民眾參觀不必預約，也不用門票，還提供飲料和冰棒消暑解渴，親子同遊極具教化意義和樂趣。

白人牙膏地獄展南美館十殿閻羅觀光工廠