今年在科技股領跌、通膨高漲下，投資操作難度大增，但在市場不確定因子充斥環境下，投信法人建議，可避開高估值類股，挑選抗通膨機會的實質資產和潛力產業作為資產配置一環，不僅可同時掌握市場修正後未來潛在上漲機會，也能保護下檔時的多重利基。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人林彥豪認為，美國CPI年增率再創新高，已造成民間生活的悲觀態度，消費者信心出現月衰退，也讓美國總統拜登的民意調查受到損害。不過，拜登政府與聯準會正以更高的基準利率，並與國際產油國開始交涉油價增產的機會，物流成本與進口關稅降低等機會，透過貨幣政策、關稅與法規與國對國談判，多元方式化解物價高漲的難題。

在操作策略上仍看好升息後的環境仍有利於本益比提升，尤其看好S&P 500指數已來到風險貼水補償位置，股市反彈可期。但由於市場不確定因素仍高，建議投資人以股債兼備的多重資產來布局，降低單一資產的風險。