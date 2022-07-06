勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心昨（5）日派員登船出航對「大彰化東南暨西南第一階段離岸風力發電計畫」離岸風場施工區域實施檢查，並登上台灣首座離岸風場海上變電站檢查施工現場安全衛生設施及管理執行情形，要求該風場開發商及施工廠商落實安全管理。

職安署表示，該計畫總計將安裝111座風機及2座海上變電站，預定將於2022年底完工，目前正同時進行水下基礎及上部結構安裝作業，風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域約37公里處，勞動檢查員係由臺中港登船出發，單趟航程長達2.5小時，勞動檢查員均依全球風能組織(GWO)規定，接受完整的基礎安全訓練課程(BST)，並通過離岸風電相關工作體檢（OGUK），始能出海執行本次勞檢任務，由於該海上變電站露出海面約50公尺，需由接駁船攀登約20公尺高的垂直爬梯才能到達海上變電站的上部結構，對工作者及勞動檢查員都是一大挑戰。

職安署指出，本次檢查重點包括：1.作業人員應穿著佩戴個人必要防護具（如救生衣、安全帽、安全帶等）、2.墜落預防設施（如垂直爬梯捲揚式防墜器、樓梯、各開口部分之護欄、護蓋等）、3.被撞預防設施（如物料堆置防止滾、滑動設施、海上變電站機具運轉部位護罩或護圍）、4.感電預防設施（如變電站送電區域的管制、作業人員感電防護具等）。

檢查結果雖未見重大缺失，惟現場發現施工架未明顯標示載重限制及鋼材堆置未採取防止傾斜滾落之設施等應改善事項，已督促事業單位現場立即改善。

台灣離岸風電建設已全面開展，除了本次檢查的離岸風場工程外，今年另有3個離岸風場分別在苗栗、彰化、雲林等海域積極施工中。職安署呼籲，各離岸風場開發商應加強工作者作業安全及健康，於規劃設計、施工及營運維護等階段落實風險評估及管理，職安署將陸續對各離岸風場實施動檢查，以確保工作者有安全健康的工作環境，並協助國家綠能政策安全無虞順利發展。