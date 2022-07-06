台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。

以下是2022年選秀球探報告-谷毛唯嘉

【經歷】

出身自花蓮母系社會的布農族，原名毛唯嘉冠上母姓成了谷毛唯嘉，國中時代就是花蓮自強三劍客的一員，接著進入能仁家商，畢業後也就讀健行科大，雖然高中時代未能幫助能仁奪冠，不過大一與大二就是健行奪冠不可或缺的一員，大三與大四成為球隊主控，助健行維持在前四名，谷毛唯嘉在大學持續進步，去年也入選為亞洲盃男籃賽第3階段中華隊。

【球風分析】

傳統控衛出身，谷毛唯嘉可以說是近年來年輕後衛中傳球與控制節奏的佼佼者，在大四這年，每場可以傳出6.9次助攻，僅發生1.8次失誤，助攻失誤比是非常出色的3.83，另外也有能仁後衛的傳統特色，夠快夠刁鑽，加上近年來苦練3分球，已讓對手不敢輕忽。

谷毛唯嘉去年前10月全國運動會弄傷右膝後十字韌帶，直到今年1月底才重返UBA戰場，也許受到傷勢影響，也許是因為採用較不穩定的跳投方式，大四每場三分球出手5.6次為4年來最高，命中率卻降回2成74，大二以來最低，三分球穩定度絕對是他在進入職籃前，最要加強的功課，另外矮控衛最大問題就在高度，容易被打點，個人防守也格外重要。

谷毛唯嘉小檔案

身高：175公分

體重：68公斤

位置：控球後衛

就讀學校：健行科大

UBA表現：11.5分、4.4籃板、6.9助攻、1.5抄截（110學年度，大四）