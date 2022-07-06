再說一次，與生命財產有關的玩笑不能亂開。英國無知少年在社交媒體上，謊稱架1架從倫敦飛往西班牙梅諾卡島(Menorca)的航班上有炸彈，害得這架飛機遭到F-18戰鬥機的攔截而延誤。隨後網路警察循IP位置找到這名少年與其他同夥，他們必須為自己的愚行負出代價。

戰機世界(FighterjetsWorld)報導，瑞士易捷航空( Easyjet)的1架空巴A-319客機，在前往西班牙梅諾卡島的飛行途中，被西班牙空軍的F-18 戰鬥機攔截，機上乘客不明白發生什麼事，拿起錄影設備記錄，影片可以看到，戰機飛行員向飛機擺動機翼，意思是「隨我來」。

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客機跟隨F-18的指示，降落在西班牙巴利阿里島的機場(Balearic Islands)，被告知有炸彈的威脅，於是嗅探犬、拆彈專家都到飛機上場評估情況，經過四個小時的搜查而未果，得出的結論是炸彈威脅是假的。

經過IP追蹤後，得知謊報來自18歲的英國少年，西班牙國民警衛隊警察發言人說，他與其他5個朋友立即被補，拘留在監獄裡等待受審。