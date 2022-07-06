韓國鬼片《邪門》改編自有「韓國史蒂芬金」之稱的全建宇撰寫同名小說，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，因為開啟不該被打開的禁忌之門，因而遭受到的可怕悲劇。劇組昨（5日）於首爾舉辦試映記者會，徐令姬繼《女哭聲》後，睽違4年再演鬼片，在片中詮釋瀕臨精神崩潰邊緣的妻子與母親，她表示：「我現在就過著母親的生活，所以我試著把自己當母親的情感，融入到角色當中。」並補充：「閱讀劇本當下，我就想著我必須要丟棄自己的良善嗎？我又該如何去丟棄它呢？」該角色不論在精神、肉體上都將忍受痛苦，卻無法向家人表達出自己的真心，種種原因都將讓這個充滿負擔感的角色逐漸走向「黑化」。

對於自己在片中的反轉演出，徐令姬表示：「雖然演完後感到放鬆，但心裡實在很痛。」痛的原因，在於她在片中跟女兒的關係與心結：「其他的感情可以經歷，但無法在片中有擁抱女兒的戲份，讓我感到非常辛苦！」而飾演女兒的金甫珉，則成功在片中展現出家中發生詭異事件的神祕感，將從深邃的眼神演技，詮釋讓人感到恐怖的模樣。雖然實際年齡還不到12歲，卻將透過讓人難以置信的成熱演技，給觀眾留下深刻印象。當被問到拍攝會不會害怕？金甫珉則笑稱：「一點都不害怕，反而是更加愉快的拍攝現場，我甚至沒有做噩夢。」她也對「媽媽」徐令姬表達自己的感激之意：「拍攝的時候很照顧我，演出也很有默契，讓拍攝過程非常輕鬆。」

拍攝現場是否有靈異事件發生？導演姜東憲回憶：「一場男主角金珉才去房屋公司的場面，當時明明拔掉了電話線，但電話竟然在金珉才說台詞當下響了起來。我當下生氣說為什麼沒好好檢查，結果當他說到同一句台詞的時候，電話聲竟然又響起來了…。」讓在場所有人不寒而慄。《邪門》15日在台上映。描述一個家庭搬到寧靜又與世隔絕的新家，這棟看起來還不錯的新房，卻籠罩一些不祥的跡象。妻子（徐令姬飾）在遷入的第一天晚上，就開始飽受噩夢折磨，並對倉庫裡傳來的怪聲感到心神不寧，不過丈夫（金珉才飾）卻對此無動於衷，孩子們也在父母的矛盾中變得焦慮不安。隨著這家人的噩夢愈來愈嚴重，他們開始無法分辨幻想與現實，更將面對深埋在這棟房子裡的驚駭秘密。