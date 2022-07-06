28歲韓國演員南柱赫日前被爆出高中霸凌醜聞，不只會逼同學跑腿買麵包等惡舉，還會搶同學手機買遊戲軟體，只是2度爆料都被經紀公司發聲明否認，有南韓最強狗仔之稱的《D社》也曝光在校期間20位師生證言，逐一澄清爆料者指控。不料又有新受害者出現，這次指控南柱赫跟其他同學對她言語辱罵，再度掀起熱議。

5日韓媒《D社》採訪南柱赫讀書時的2位班導和18位同學，經過訪問和調查，得出南柱赫沒有校園霸凌，頂多就是常遲到、成績不太好，連班導師都用教師生涯替他擔保；報導一出，替南柱赫扭轉劣勢，想不到6日又有1名高中同校女學生出面爆料，南柱赫跟朋友在通訊軟體一起對她言語羞辱。

Dispatch: "I asked 20 people about the case"... Nam Joo-hyuk, verification of allegations of bullying.



"Again, Nam Joo-hyuk's school violence controversy. There is no evidence, only statements." https://t.co/eNS7ky5oYG#남주혁 #NamJooHyuk pic.twitter.com/4yfBK4nx3B — damon (@skuuka) July 5, 2022

根據韓媒《體育京鄉》報導，該名女學生指控，當時她被迫加入聊天群組，包括南柱赫在內共有12個人，輪流對她言語性騷擾、貶低外貌、成績等人身攻擊，甚至對她罵出「長得像豬一樣醜」等字眼。而這一切僅是因為「南柱赫一群朋友中有個人很討厭我」；該名女學生向學生會告狀後，聊天群組的幾人也只是做了校內服務就沒事了。

실시간 추가 폭로된 남주혁 가담 ‘카톡 감옥’의 충격적인 정체 (+내용)

https://t.co/GaZVBVBYng — 커피프린스39호점 (@eb8QchUbLxu0hnx) July 6, 2022

該位女學生坦言，自從南柱赫霸凌案曝光後，群組的人竟想透過熟人轉告會再向她道歉，不過女學生強調事情都過了10年，才想到要跟她道歉過於荒謬，因此壓根不會接受。眼見曾對她霸凌的人，現在為力挺南柱赫而受訪，無奈嘆：「現在他們根本就是在對受害者進行二次加害！」