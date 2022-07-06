金門縣與台塑集團旗下「台灣化學纖維股份有限公司」合作推動廢漁網回收再利用。圖為新湖漁港的回收、暫置、分類作業區。（金門縣環保局提供）

楊鎮浯在環保局長楊建立、建設處長李有忠、金門區漁會陳水義理事長、許丕煌總幹事陪同下，前往新湖漁港視察廢漁網暫置分類作業場設置及運作情形。（金門縣環保局提供）

金門縣與台塑集團旗下「台灣化學纖維股份有限公司」合作推動廢漁網回收再利用，去年有3.8噸變成時尚的環保機能服飾，縣長楊鎮浯今天下午視察新湖漁港的回收、暫置、分類作業區，強調將再完善相關機制，在環保、生態維護做更大的努力。

楊鎮浯在環保局長楊建立、建設處長李有忠、金門區漁會陳水義理事長、許丕煌總幹事陪同下，前往新湖漁港視察廢漁網暫置分類作業場設置及運作情形，台化公司也指派纖維事業部周宏恩協理代表跨海商議後續合作方案。

縣府說明，金門縣廢棄漁網主要來自漁民淘汰回收、水試所及海巡單位聯合查扣非法捕魚或越界漁船所沒入之漁網具，以及海廢漁網，每年累積約10公噸。過去因無處去化均暫置於新塘掩埋場，累計約有70公噸，堆置體積約半個籃球場3公尺高，相當於10個20呎標準貨櫃。

環保局指出，金門縣去(110)年主動接洽台化公司，藉由台化公司擁有散聚回收尼龍之技術，將尼龍流刺網妥善回收再利用製成環保機能服飾，去年在台化公司團隊指導分類下，共回收3.8公噸。

楊鎮浯肯定縣府團隊努力與漁會全力配合，以循環經濟模式建立廢棄漁網回收再利用管理機制，並從政府、漁會、企業攜手合作，建構一個多方合作的最佳示範，期待進一步完善機制，往永續島嶼、永續海洋的目標，再向前邁進一大步。