台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。

以下是2022年選秀球探報告-呂蔡瑜倫

【經歷】

父親是阿美族，呂蔡瑜倫在苗栗長大，就讀大同國小與大倫國中等名校，高中畢業後加入大倫國中學長黃萬隆執教的松山高中，高中3年與高國豪聯手為松山奪下隊史第4冠與第5冠，隨後獲得日本仙台大學獎學金，成為台灣首位赴日打球的高中畢業球員，今年完成學業後回台發展。

【球風分析】

國、高中主打中鋒，前往日本求學後，除了得負責看管對手的外籍生球員，還得融入目前日本快速與全能的潮流，呂蔡瑜倫擺脫以往在高中給外界的刻版印象，打法更為全面，也具備三分球能力，至於防守方面，出身自松山神盾的他，精神與態度絕對不需要教練團擔心，加上在日本與外籍生球員對抗的經驗，進入職籃後，可望先被賦予防守重任。

雖然在日本就讀時有不少與外籍生球員對抗的經驗，不過講求快速的日本打法，對碰撞性的要求稍嫌不足，呂蔡瑜倫還需要點時間來適應在台灣職籃不太一樣的打法，另外想要在職籃立足，有噸位的呂蔡瑜，高度略顯不足，加強速度與外線將是不二法門。

呂蔡瑜倫小檔案

身高：191公分

公斤：97公斤

位置：小前鋒

就讀學校：日本仙台大學

日本大學表現：17分、9.5籃板（大三）