台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。

以下是2022年選秀球探報告-董永全

【經歷】

東山高中時期，董永全一直被隊友邱子軒的光芒掩蓋，雖然入選過U16中華隊培訓名單，最終也沒能擠進12人正選陣容，大學選擇進入名校台灣師大，董永全依舊是個樸實無華的球員，近年來招生不如以往理想的台師，又要面對外籍生的衝擊，卻還能維持在UBA 8強，董永全無疑是非常關鍵的球員。

【球風分析】

董永全在台師承擔很多責任，不僅要得分，還要守住對方的得分好手，甚至還得幫忙鞏固禁區，不被對手的外籍生摧毀，這讓董永全擁有成為防守大鎖的能力，加上董永全的三分球能力有所提升，這會讓他在職籃中找到立身之地。

董永全防守問題不大，不過進攻的威脅性太低，特別是陷入「不三不四（三號位小前鋒、四號位大前鋒）」的困境，主要原因可能是什麼都好像會一點，能切入能投外線，也能抓籃板、打內線，卻都不是特別突出，短期內也很難什麼都精，現今籃球已是「大三分」的時代，董永全進入職業之前，提升定點三分球的命中率，應屬當務之急。

董永全小檔案

身高：193公分

公斤：90公斤

位置：小前鋒

就讀學校：台灣師大

UBA表現：10.9分、5.8籃板、1.3助攻、1.1抄截（110學年度，大四）