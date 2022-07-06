女星許維恩的大姐許路兒，因為外型凍齡，即便年過40仍擁有20幾歲的美貌，一度紅到海外被英國媒體報導。身為設計師的她，創立個人服飾品牌，經常在社群網站分享穿搭，是許多人的時尚指標，而愛美的她生活非常自律，近日她上傳一段假日的影片，除了運動之外還有身穿黑色露胸洋裝的照片，讓粉絲直呼好辣。

許路兒近日在Instagram上傳一段影片，配文寫下「Weekend vibes（週末氛圍）」，影片中可以看到許路兒從早餐開始，燕麥配黑芝麻，吃得健康又清淡，煮早餐的過程中還順便拿吸塵器清理地板，吃完她換上白色短版背心和貼身瑜伽褲進行多樣運動，最後不忘用器材拉筋，運動步驟明確且完善，可見平時已養成運動的好習慣。許路兒接著站在鏡子前用手機對鏡自拍，下一秒她換上性感黑色挖洞洋裝，平口設計讓許路兒露出大片肌膚，洋裝勉強包裹美胸，交叉繞頸的設計在中間挖出水滴型的洞，扣環設計洩纖細腰身，讓她的完美曲線一覽無遺，造型相當火辣。

許路兒平日造型多半露腰露腿，這麼大尺度的辣照非常罕見，不少粉絲留言「黑洋裝有辣風暴」、「飲食和運動 好自律的人生！ 」、「我真的很希望自己跟妳同年紀的時侯狀態跟妳一樣」、「路仙，辣翻天」

她日前埋頭工作到台中出差，也不忘分享穿搭影片，影片中許路兒身穿黑色斜肩短上衣，微露香肩及小蠻腰，下裝穿著寬鬆牛仔褲，整體風格又辣又酷，非常有美式辣妹的風格，連好友吳速玲都誇「好瘦」。