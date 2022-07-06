近日各地時常因為午後劇烈對流造成局部陣雨，明（7）日是小暑，各地天氣為多雲到晴，但由於風向轉為偏南至東南風，水氣多、環境不穩定，午後仍有發生局部雷陣雨、大雨的機率。天氣風險公司指出，未來台灣天氣狀況會越來越穩定、越來越熱，但仍要持續留意午後雷陣雨的情況，下周不排除有熱帶擾動或低氣壓生成。

明日午後由於強烈對流，局部地區將迎來雷雨、陣雨。（翻攝自氣象局）

中央氣象局表示，明日各地天氣大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率偏高，中部地區及西半部其他山區有局部大雨發生的機率，部分地區午後降雨的時間會比較長，東南部不定時有零星短暫陣雨，清晨上午南部也有零星降雨。

氣象局對5縣市發出黃色燈號。（翻攝自氣象局）

溫度方面，各地白天高溫約32至34度，其中台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縱谷、屏東縣近山區或河谷，有局部36度以上高溫發生的機率，因此氣象局也發布黃色燈號。

天氣風險公司在臉書發文說明，小暑後天氣會越來越炎熱，民眾應注意防曬、補水，避免外出，未來雖然因為太平洋高壓逐漸西伸、天氣越來越穩定，仍要留意午後雷陣雨；另外雖然穩定天氣會持續到下周，但仍須注意南方洋面上的擾動發熱帶雲系發展，因為下周有可能會有熱帶擾動或低氣壓生成的機會。