大陸公安部交通管理局微信公號6日消息，截至2022年6月底，大陸機動車保有量達4.06億輛，其中汽車3.10億輛，新能源汽車1001萬輛；機動車駕駛人4.92億人，其中汽車駕駛人4.54億人。2022年上半年全大陸新註冊登記機動車1657萬輛，與去年同期相比減少214萬輛，下降11.43％。新領證駕駛人1103萬人。

上半年前3個月機動車新註冊登記量與去年同期持平，受疫情影響4月和5月機動車新註冊登記量明顯低於去年同期，但隨著汽車產業復工復產加快，6月機動車新註冊登記量達到270萬輛，與去年6月基本持平。摩托車新註冊登記534萬輛，與去年上半年新註冊登記量相比增加108萬輛，增長25.38％。

截至6月底，大陸新能源汽車保有量達1001萬輛，占汽車總量的3.23％。其中，純電動汽車保有量810.4萬輛，占新能源汽車總量的80.93％。

上半年新註冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年新註冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26％，創歷史新高。新能源汽車新註冊登記量占汽車新註冊登記量的19.90％。

截至6月底，大陸有81個城市的汽車保有量超過100萬輛，同比增加7個城市，37個城市超過200萬輛，20個城市超過300萬輛。其中，北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安、武漢汽車保有量超過400萬輛。

截至6月底，大陸機動車駕駛人數量達4.92億人，其中，汽車駕駛人數量為4.54億人，占駕駛人總數的92.38％。2022年上半年，大陸新領證駕駛人數量1103萬人。

今年4月1日起大陸實施的《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部令第162號）新增「輕型牽引掛車」准駕車型（C6），目前已取得C6准駕車型駕駛人數量達16萬人，新部令更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，促進房車旅遊新業態發展。

2022年上半年，為做好常態化疫情防控工作，各地公安交管部門積極推行補換領牌證等交管業務「足不出戶」網上辦。大陸網上辦理補換領駕駛證行駛證、發放臨時號牌等業務4456萬次。