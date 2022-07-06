瞄準暑假親子出遊商機，台北君悅酒店祭超狂又吸睛度十足的住房專案吸客，酒店攜手昆蟲生態界網紅名師的蝌蚪老師呂軍逸獨家合作推出「蝌蚪老師的藏寶箱」住房專案，在酒店25樓、57坪的外交官套房內，打造猶如喜劇電影《博物館驚魂夜》般的場景，展示高1米7、要價不斐的巨型恐龍模型、百萬珍藏恐龍化石以及超過15種昆蟲，7月8日至8月31日每周五、六、日限定推出。

「蝌蚪老師的藏寶箱」住房專案的房客，能參觀包含雨林蠍、大兜蟲、扁竹節蟲、帝王扁鍬形蟲、宏都拉斯捲毛蜘蛛、馬島蟑螂、巨人馬陸，還有巨雨濱蛙、高冠變色龍、刺蝟、南美蜥、豹紋陸龜、藍舌蜥、角蛙、豹紋守宮及綠鬣蜥等，在專人帶領下與小朋友近距離互動，可說是極具吸睛度。

台北君悅總經理陳隆慶表示：即將迎接酒店32周年前夕，今年仍會接續去年停機坪話題熱潮，再推出令旅客耳目一新的活動。費時兩個半月，館內將過去名流匯集的外交官套房重新改造，結合現正熱映的侏儸紀公園電影主題，將蝌蚪老師私人的珍稀收藏搬進房內，在不能出國的暑假期間，讓親子親臨享受獨具風格的城市假期，同時，也讓旅客見證酒店在疫情之下迎戰旅遊市場的成長與蛻變。

「蝌蚪老師的藏寶箱」祭出7月18日前早鳥訂房優惠，每晚4988元起+15.5%，入住期間1大1小可參與當日下午4點至5點的主題課程，並依訂房人數提供翌日凱菲屋自助早餐，如有第2位孩童報名需至現場加價1100元+15.5%，另外還有驚喜課程小禮，專案需於5天前訂房。

「蝌蚪老師的藏寶室」住房專案讓名師精心打造實境互動教學體驗。（台北君悅酒店提供）

此外，搶食國旅補助大餅，台北君悅酒店也在即日起推出官網預訂7月15日至12月15日周日至周四的平日住房，飯店加碼回饋1300元住宿優惠金，包含住宿500元、餐飲500元、Spa300元，消費者除可當次抵用住宿500元、Spa00元優惠，也可於飯店內任一餐廳選擇套餐或自助餐抵用該筆帳單消費。（冰鎮假期及特殊限定專案不適用）