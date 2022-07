藝人李沛旭2019年和蔡淑臻結束8年長跑,後來認愛圈外女友,今年6月更在社群平台放閃,恩愛的互動羨煞眾人;今(6日)晚間李沛旭無預警在社群平台分享戴對戒的牽手照,寫下:「李先生&李太太」宣布喜訊;對此李沛旭透過經紀公司回應:「謝謝大家的關心及祝福,我們很好。」

李沛旭從模特兒轉型成演員,著名作品為《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等,近年他淡出演藝圈跨界健美界,也大方認愛圈外女友,事業和愛情皆得意;稍早李沛旭在IG上傳一張和女友的牽手照,畫面中,兩人的無名指都套上金邊的白色戒指,李沛旭還簡單地寫道:「20220706李先生&李太太」,被外界解讀為宣布結婚,讓大批網友紛紛留言祝福:「恭喜哥」、「新婚愉快」、「希望你早一點可以升級爸爸」,還有人許願:「哥 有沒有露臉照想看」。

事實上,李沛旭今年6月在健體比賽奪下好成績,曾在IG曬出和女友互親的照片,更甜喊:「These are for you. 說好了要再陪我拿更多回來。」事隔幾天再PO兩人的牽手背影照,雖然女方均沒有露正臉,但從身材曲線來看,可以得知相當纖細、勻稱,站在壯碩的李沛旭身旁,看起來很配。