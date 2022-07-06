藝人李沛旭2019年和蔡淑臻結束8年長跑，後來認愛圈外女友，今年6月更在社群平台放閃，恩愛的互動羨煞眾人；今（6日）晚間李沛旭無預警在社群平台分享戴對戒的牽手照，寫下：「李先生&李太太」宣布喜訊；對此李沛旭透過經紀公司回應：「謝謝大家的關心及祝福，我們很好。」

李沛旭從模特兒轉型成演員，著名作品為《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等，近年他淡出演藝圈跨界健美界，也大方認愛圈外女友，事業和愛情皆得意；稍早李沛旭在IG上傳一張和女友的牽手照，畫面中，兩人的無名指都套上金邊的白色戒指，李沛旭還簡單地寫道：「20220706李先生&李太太」，被外界解讀為宣布結婚，讓大批網友紛紛留言祝福：「恭喜哥」、「新婚愉快」、「希望你早一點可以升級爸爸」，還有人許願：「哥 有沒有露臉照想看」。

事實上，李沛旭今年6月在健體比賽奪下好成績，曾在IG曬出和女友互親的照片，更甜喊：「These are for you. 說好了要再陪我拿更多回來。」事隔幾天再PO兩人的牽手背影照，雖然女方均沒有露正臉，但從身材曲線來看，可以得知相當纖細、勻稱，站在壯碩的李沛旭身旁，看起來很配。