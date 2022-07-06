以為是小病沒想到卻出大事！一名婦人「屁股持續流血」將近2個月，自己塗抹藥膏都不見好轉，且因為有定期做大腸鏡檢查也不疑有他。在一次機緣下找上肝膽腸胃科醫師鄭以勤，醫師一摸馬上察覺到觸感不對勁，深入檢查後這名婦人已罹患第一期大腸癌。

醫師鄭以勤為患者實施指檢，一摸果然發現不對勁。（圖／翻攝自YouTube／年代MUCH台 健康好生活）

大腸癌是全台灣癌症發生率非常高的癌症，好發族群為50至85歲長者，國內有許多知名人物如：藝人豬哥亮、賀一航、李國修，皆因大腸癌而離世。臺安醫院肝膽腸胃科醫師鄭以勤日前在節目《健康好生活》中分享真實案例，一名51歲婦人因為父親有大腸癌病史，定期會上醫院做大腸鏡檢查，最近一次是在3年前，不過以往從未發現過任何瘜肉病變或其他問題。這名患者找上醫師求助時，表示自己飽受痔瘡所苦，已經持續流血2個多月，勤抹藥膏仍不見病情有任何起色。

鄭以勤直言「當下一聽就覺得很奇怪！」他後來進一步替患者做肛門指檢，沒想到這一摸就碰到一塊硬梆梆，又略帶彈性，且一摸就流血的東西，讓鄭以勤立刻警覺到「絕對不會是痔瘡的觸感」，反而比較像是惡性腫瘤，果然後來發現是第一期大腸癌。

女患者的腫瘤剛好位在大腸鏡死角，才因此一直沒有檢查出結果。（圖／翻攝自YouTube／年代MUCH台 健康好生活）

從婦人的大腸鏡照片可見，肛門口附近有一顆約4到5公分的大腫瘤，後來鄭以勤為婦人開刀切除腫瘤，術後也無任何淋巴轉移，最終順利痊癒。鄭以勤指出，檢視婦人過去的大腸鏡檢查資料，發現一切都是因為儀器有「死角」，若即時用指檢輔助判斷，或許可以更早發現問題。