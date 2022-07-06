印度北方邦哈爾多伊（Hardoi）2日誕生一名擁有4臂4腿的女嬰，其餘的2臂2腿附著在胃部，消息一出震驚全國，當地人視她為財富女神拉克希米轉世，因此獲得一票追隨者。

綜合《獨立報》、《紐約郵報》報導，週六奇蹟降臨印度城鎮哈爾多伊（Hardoi），產婦卡琳娜（Kareena）生下一名罹患多肢畸形的女嬰，重量約3,000公克，天生擁有4隻手、4條腿，其餘2對手腳附著在胃部，檢查後母女均安。據悉該缺陷屬於肢體畸形，醫師認為可能是懷孕時妊娠併發症引發染色體異常，常見情況還會出現在母體懷雙胞胎時，一個發育不全的胚胎影響另一健康胚胎，導致畸形症狀。

消息曝光隨即掀起熱議，當地居民紛紛前來朝聖，他們將女嬰視為印度女神拉克希米(Lakshmi)轉世而成為追隨者。美麗仁慈的拉克希米女神是雙胞胎在母體發育不完全的例子之一，一出生就擁有4顆腎、2個胃和胸腔，以及2臂2腿。據說祂象徵財富、好運、美貌，能賜予人們金錢，保護信徒免於苦難。