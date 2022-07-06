台電本月調漲工業電價15％，如果明年電價未降，全年預估可以回收550億電費，其中電子零組件製造業要付其中近三分之一，約180億左右，其次鋼鐵業也有48億，兩者合計占台電電費收入增加的4成以上。

今年工業用電漲幅15％，大工廠、捷運鐵公路等特高壓用電每度漲0.33元，中型以下工廠、銀行、觀光旅館等高壓用電每度調高0.4元，因為電價調整是7月上路，台電預估下半年可以回收290億成本。

但等到明年，如果電價沒有調降(機會非常非常低)，以現有價格，台電估計一整年可以回收550億左右電費，等於原電費收入6100億可多約9％。

以去年台電電力行業別用電量統計，用電量前五大產業分別為電子零組件、基本金屬、學原材料(肥料)、金屬製品、塑橡膠等製造業。

其中電子零組件製造業一年用了540億多度電，一年多出的電費預估將近180億，占比近33％，等於多出的電費收入三分之一來自半導體等相關行業。這比第二名的基本金屬業(鋼鐵)約48億，占比8％，可說是遙遙領先，而兩者合計，占掉台電增溢電費的4成以上。

再來三到五名是化學原材料與肥料業，約多出34億，金屬製品製造業(手工具、加工)約有28億、塑膠製品製造業估多18億。

其他像是喊漲漲衛生紙的紙漿業，初估一年也要多付6到7億左右電費。紡織業一年多近16億，石油及煤製品製造業約5億多。

對於廠商生產成本大幅墊高，台電表示，這次產業調漲最多的兩個確實是半導體與鋼鐵業，但用電大戶分擔最多是電價審議會決定，沒有辦法。不過台電今年有推出「彈性夜減型」計畫性用電減少方案，廠商只要配合在夜晚尖峰時段2到4個小時挪移產線，就可以減少電費。