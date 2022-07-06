桃園市升格前因人員編制、中央補助不足、預算編列有限，且排水規劃以各鄉鎮劃分各自管理等因素，導致雨水下水道實施率較低，水務局透過「建立完整雨水下水道圖資、積極爭取雨水下水道建設補助經費、智慧化管理」3大措施，達成總建設長度成長62％、累計實施率成長51％，居六都之冠。

秘書長黃治峯說，全球暖化集中降雨頻繁，且近年都會區人口、交通運輸量增加，管線錯綜複雜，雨水下水道工程施作之際也易造成市民不便，相當困難。為提供市民更好的生活環境，市府水務局建置「桃園市下水道地理資訊管理系統」，普查並重新規劃檢討28個都市計畫區雨水下水道，作為後續雨水下水道建設的上位指導計畫，成功尋獲117公里未納管的雨水下水道管線。

黃治峯也說明，市府也爭取中央「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」經費補助70.85億元，針對易淹水區域且尚未建置雨水下水道系統路段優先辦理建設，總建設長度約52公里；同時，市府建置「下水道雲端智慧管理系統」、「3D下水道地理資訊系統」及「下水道智慧監控系統」等智慧化系統，不僅獲獎無數，更降低維護管理人力時間成本，提高防洪效益。

黃治峯提到，針對排水基礎建設，請水務局積極爭取經費持續推動雨水下水道建設，並配合都市發展，重新規劃檢討雨水下水道，整合都內都外水路，健全基礎建設；此外，現階段智慧化管理系統成效良好，期許持續加強系統之外，也將針對督導、執行單位及其它配合機關進行敘獎。

水務局長劉振宇表示，水務局積極執行「建置雨水下水道完整圖資、積極爭取經費、智慧化管理補足人力缺口」三大策略，加速推動本市雨水下水道建設。首先，市府編列2531萬元經費，普查21個都市計畫區雨水下水道，將成果e化建置於「桃園市下水道地理資訊管理系統」，並爭取2.35億元，重新規劃檢討28個都市計劃區水路，讓雨水下水道建設藍圖貼近都市計畫發展。

劉振宇指出，在爭取經費方面，市府爭取70.85億元，讓全市雨水下水道建設長度增加169公里，其中建設增加52公里，普查及重新規劃檢討調查增加117公里，不僅解決多處淹水區，總保護面積達947公頃，更保護人口計17.95萬人。

劉振宇說明，市府運用智慧化管理雨水下水道，除了水務局及區公所按月上傳清淤報表，即時掌握全市清淤情形之外，更建置「下水道雲端智慧管理系統」、「3D下水道地理資訊系統」、「雨水下水道智慧監控系統」。其中「下水道雲端智慧管理系統」以大數據分析熱點清淤路段，回饋公所汛期前加強清淤，納入區公所「雨水下水道系統維護管理」年度訪評；而「3D下水道地理資訊系統」以立體呈現下水道外觀及週邊設施地理位置，透過管線衝突分析，輔助設計審查及管遷協調作業，降低管線挖損事件；另外「雨水下水道智慧監控系統」則率全國之先，在易淹水區域的下水道及路口安裝監測站，即時掌握都市水情，建構智慧水情防救災決策支援系統。

在具體成果方面，劉振宇提到，截至去（110）年底，市府規劃雨水下水道幹線總長約523.65公里，累計建設長約442.23公里，建設長度增加約169公里，實施率為84.45％，實施率為六都第三；同時，桃園7年來累計總建設長度躍進62％，累計實施率躍進51％，成長比例均為六都之冠；後續市府將爭取中央「前瞻基礎建設計畫」補助13案優先執行工程經費20億元，積極建設並重新規劃檢討雨水下水道，跨區縫合水路，更持續運用智慧化管理，達到整體治理減災目標，提升都市防洪效能。