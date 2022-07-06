從《超偶》出道的女歌手朱俐靜，臉上總是掛著甜美笑容，2020年確診罹患乳癌，2年間努力抗癌，仍於3日病逝，讓不少藝人為她不捨。2019年被診斷出胃癌的唐玲也透露，本身癌症4期滿6個月的她，看到朱俐靜突然過世很傷心，不過「事情沒有絕對」，她會努力活在當下。

唐玲時常在FB抒發罹癌心情，今6日她談到3天前不幸離世的朱俐靜，難過地說，原以為能在抗癌的道路上，替彼此加油打氣、迎向健康，想不到對方突然病逝，不禁回憶起朱俐靜在台上光鮮亮麗的模樣，就像現在的自己臉上掛著笑容，現身在演藝活動之中，不由得地擔心「健康快樂的日子還能享受多久？」

唐玲今年切除子宮、卵巢，胃癌則是第4期，本月6日恰好是滿六個月的日子，她先前上網查資料都說癌症4期，生命只會剩3到6個月，不過唐玲表示：「這件事不是絕對，現在我向大家報平安，親自證明，我還活著」。由於不清楚未來日子如何，不敢過得太放肆，她能做的便是珍惜所有並活在當下，快樂、平安渡過每一天。

堅強的唐玲面對胃癌打擊，態度相當樂觀，網友也紛紛為她打氣：「無常的人生確實在我們周圍」、「活在當下快樂過每一天更顯珍貴」、「好好保重自己，我們都要好好的」、「妳不要想太多喔！一樣要保持平靜開心過生活喔！」、「4期真的不等於末期，我們且走且珍惜，一起珍惜把握時光」。