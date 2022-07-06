由於歐洲遭逢能源危機肆虐，經濟前景黯淡，加上全球資金轉進美元避險，歐元短線連連破底，1.02美元重大支撐岌岌可危，市場分析師表示，最快今夏歐元對美元就可能下探1比1的平價。

歐元繼周二跳水後，周三續貶至1.0228美元，續創近20年新低價。

美元對主要貨幣均走強，不過對歐元漲勢尤大，美元指數周三最高來到106.72，漲0.2％。根據FactSet的資料，美元指數今年迄今已大漲約11％，若年底前能維持此一漲幅，將寫下2014年以來最強年線升幅紀錄。

隨著歐元連連破底，市場有關歐元對美元將跌到1比1的平價說再度浮上檯面。

野村策略師羅奇斯特（Jordan Rochester）表示，「在有跡象顯示全球經濟成長大舉回升前，我都看空歐元。」他並預測，8月底時歐元對美元就會下探平價。目前天然氣價格已來到3月以來最高，羅奇斯特指出，「歐元區今冬將面臨重大危機，我預估能源價格仍將維持在高檔。」

花旗發表研究報告也警告，除非歐洲天然氣危機解除，否則歐元對美元將難逃貶至平價的命運。

花旗策略師指出，之前牽動歐元對美元匯價的主要因素為利差，但最近由歐洲天然氣情勢所取代，從俄羅斯可能切斷天然氣供應，到美國自由港液化天然氣廠爆炸，以及挪威天然氣產能因罷工受到衝擊等，都凸顯歐洲天然氣危機惡化。

法國興業銀行策略師雅科斯（Kit Juckes）周二指出，「我們的客戶都相當擔心歐洲的情勢，周一出爐的德國貿易數據大幅下滑，市場也認為能源價格飆漲已重創經常帳順差，雪上加霜的是，全球經濟正在走弱，所以現在很難找到一個看好歐元的理由。」

三菱日聯銀行歐洲區全球市場研究部主管哈潘尼（Derek Halpenny）表示，歐元之所以落難不僅是通膨面的因素，比較大的原因在於經濟成長動能看疲，今年冬季時德國有很高的機率會實施限氣措施。