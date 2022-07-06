國發會今（6）日晚間指出，由於俄烏戰爭僵持、全球通膨壓力升高，加以疫情反覆、美國加速升息等因素，近期國際金融巿場持續震盪，我國股匯巿亦受波及。惟我國基本面佳，政府將持續強化經濟韌性以應對國際變局。

國發會發布新聞稿表示，當前國際經濟風險潛存，不過我國基本面佳，現階段我國投資、出口、消費等實質面表現尚屬穩健，政府將持續落實相關政策以確保經濟穩定。

國發會舉例指出，在投資面，投資率繼去年創21年新高後，今年投資率可望達26.82％，為連續第二年突破26％。投資台灣3大方案再延續三年至2024年，預計未來3年將帶動9千億元投資。至於出口面，出口及外銷訂單今年1～5月年增率分別為20.1％及9.5％，累計金額均創歷史新高。

另外，在消費面，零售﹑餐飲營業額1～5月分別成長3.9％及4.3％，累計金額均創同期新高。全國疫情下朝正常生活，消費動能將逐步回溫。

國發會表示，台灣近年在國際變局下展現強大韌性，成長動能已產生結構性翻轉，經濟成長率在疫情下為少數表現穩健的國家，此外，IMD世界競爭力排名，名列第七，連續四年進步，顯示因應國際變局，政府超前布局，不僅使國內經濟更穩固，也為協助全球供應鏈做出貢獻。