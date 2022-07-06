今年申報所得稅，財政部優化手機報稅功能，包含可以編修功能，讓手機報稅方便度大大提升，原本財政部預定100萬戶使用手機報稅，卻超越的原訂目標，達到125萬戶，此外財政部表示，今年首批退稅將在7月29日。
財政部也提醒，不論是利用離線版、線上版或手機版申報程式，透過網路辦理綜所稅，若有依法必須檢具相關證明文件及單據資料，應於今年7月11日前，以掛號寄交戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處，或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處代收。
今年申報所得稅，財政部優化手機報稅功能，包含可以編修功能，讓手機報稅方便度大大提升，原本財政部預定100萬戶使用手機報稅，卻超越的原訂目標，達到125萬戶，此外財政部表示，今年首批退稅將在7月29日。
財政部也提醒，不論是利用離線版、線上版或手機版申報程式，透過網路辦理綜所稅，若有依法必須檢具相關證明文件及單據資料，應於今年7月11日前，以掛號寄交戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處，或就近送至任一國稅局所屬分局、稽徵所、服務處代收。
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